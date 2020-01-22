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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مدبولي: معرض الكتاب أصبح أحد أهم الفعاليات الثقافية بالمنطقة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:31 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "مصر إفريقيا: ثقافة التنوع"، وذلك خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وحضر الافتتاح عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية، أحد أهم سفراء المعرض هذا العام، وعدد من المسئولين والسفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، إلى جانب وزير الثقافة السنغالي، وسفير دولة السنغال لدى القاهرة، باعتبارها الدولة التي تحل كضيف شرف المعرض هذا العام.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جانبًا كبيرًا من قاعات وأقسام المعرض، في مقدمتها جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وجناحا وزارتي الدفاع والداخلية، وفي جناح وزارة الداخلية اطلع على شاشة تفاعلية لتقديم الخدمات الشرطية المختلفة، سواء التي تقدمها الإدارة العامة للمرور، وقطاع الأحوال المدنية، والإدارة العامة لتصاريح العمل، الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وغيرها من الخدمات لتيسير استخراج الوثائق والتعامل مع تلك الإدارات، وكذا جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة، وجناح الأزهر الشريف ومتحف المخطوطات به، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما تفقد مدبولي والوفد المرافق، جناح دولة السنغال ضيف شرف المعرض، وعددًا من الأجنحة الأخرى منها جناح المملكة العربية السعودية، والصين، والإمارات، والبحرين، وعمان، واختتم جولته بزيارة ركن الطفل، وبه كتب للأطفال، وورش رسم وأعمال يدوية، واستمع الى مواهب عدد من الأطفال من مصر وبلدان إفريقية، بينهم عدد من ذوي القدرات الخاصة، وأبدى إعجابه بموهبتهم في الرسم والغناء والعزف وإلقاء الشعر، وقبل مغادرته لبى نداء أحد الأطفال بالتعرف على موهبته في الغناء والرقص الشعبى، وعاد للاستماع إليه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا المعرض أصبح أحد أهم الفعاليات الثقافية فى المنطقة بوجه عام، مشيدًا بالتنظيم عالى المستوى، وكذا بزيادة المشاركة هذا العام من مختلف العارضين ودور النشر، وكذا المشاركة الفعالة من الدول العربية والإفريقية.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من وزيرة الثقافة حول المعرض، والتي أشارت إلى أن الدكتور جمال حمدان، اختير كشخصية المعرض هذا العام، باعتباره أحد أهم الكتاب والمؤرخين الذين ساهموا في بناء الشخصية وتشكيل الهوية المصرية، من خلال كتاباته المتعددة والمتميزة في تاريخ وجغرافيا مصر، كما تحل دولة السنغال كضيف شرف الدورة كتأكيد على أواصر الصلة بين مصر وأشقائها في إفريقيا، وتتويجًا لعام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وحول تفاصيل أرقام ومؤشرات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أوضحت الوزيرة أنها تشهد حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، بزيادة 153 دار نشر عن الدورة الماضية، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركًا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، كما تم لأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيًا.

وأضافت الوزيرة أن دور النشر تم توزيعها على 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحًا عن الدورة الماضية، كما تحتضن الدورة الحالية 925 فعالية متنوعة ما بين ندوات ثقافية، وورش، وعروض فنية من المقرر أن يشارك في تقديمها 3502 مشارك، وتمت زيادة مساحة المعرض لتصل إلى 45 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 5 آلاف متر عن الدورة الماضية.

ونوهت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى أن هذه الدورة ستشهد لأول مرة إطلاق تطبيق إلكترونى باسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" يسهم فى التيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها، والفعاليات المُصاحبة ومواعيدها، مضيفة أن المعرض في هذه الدورة سيتضمن جناحًا خاصًا بحلايب وشلاتين، كما سيفتح أبوابه بالمجان لذوى القدرات الخاصة وأبناء الشهداء من أسر القوات المسلحة والشرطة المصرية، وذلك تقديرًا من الوطن لأصحاب الهمم، وتضحيات الأبطال في سبيل رفعة الوطن.

ونوهت الوزيرة إلى أنه ستتم إتاحة 100 أتوبيس لنقل زوار المعرض، بالتعاون مع هيئتي النقل العام، والسرفيس، ومحافظة القاهرة، ومواصلات مصر، من خلال 8 مسارات من الميادين العامة، بأجرة موحدة 6 جنيهات، من بينها أتوبيسات ذكية وصديقة لذوي القدرات الخاصة.

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