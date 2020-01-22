قارئ بصمة لإصدار أوراق الأحوال المدنية عبر «ماكينة الداخلية»

كشف مصدر أمني عن تفاصيل إصدار أوراق الأحوال المدنية من خلال «ماكينة شهادة الميلاد»، التي أعلن عنها قبل أيام، وسيتم تعميمها قريبًا على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الشرطة، وفي إطار خطة مصر للتحول الرقمي.وقال المصدر إن مصلحة الأحوال المدنية تستعد لتفعيل «البصمة العشرية» في بطاقة الرقم القومي، وتزويد الماكينات الجديدة بـ«قارئ لبصمات اليد» وذلك لمضاهاتها عند استخراج بعض أوراق الأحوال المدنية التي تحتاج إلى التأكد من أن صاحبها يستخرجها بنفسه وليس عن طريق الغير.وأوضح أن «الماكينة الجديدة خاصة بإصدار شهادات الميلاد الخاصة بالمواطن وأقاربه حتى الدرجة الثانية، لكن عقب صدور بطاقة الرقم القومي الذكية وتزويد الماكينة بقارئ بصمة سيتم من خلال الماكينة تجديد بطاقة الرقم القومي، واستخراج شهادات الوفاة والزواج والطلاق، بجانب القيد العائلي، وغيرها من الأوراق المشروطة بوجود الشخص بنفسه».واعتبر أن العمل بالنظام الجديد يقضي على أزمة تشابه الأسماء، بعد تزويد المنظومة ببيانات «البصمة العشرية»، واسم الأم، والمؤهل الدراسي.وأضاف: «الماكينة ستوضع في جميع المولات وصالات المطارات ومصلحة الأحوال المدنية وفروعها، وذلك خارج كل مبنى منها، مثل نظام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك».وعن طريقة الدفع، قال المصدر الأمني: «سيتم داخل الماكينة بالنظامين النقدي أو باستخدام الفيزا».