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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريستين منير
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس في الثلاثة أيام المقبلة سيكون باردا خلال ساعات النهار وشديد البرودة في الليل، كما ستسود سماء مصر شبورة مائية في الصباح الباكر، تصاحبها فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وسيناء، ومناطق جبال البحر الأحمر، إلا إن هذه الأمطار ستكون خفيفة على مناطق الوجه البحري.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح في الثلاثة أيام المقبلة ستكون معتدلة ونشطة على البحرين الأحمر والمتوسط، مما سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، مؤكدًا أن الطقس في حال اشتدت برودته فلن يؤثر على ممارسة الأنشطة العادية اليومية.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء، خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما ناشد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

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