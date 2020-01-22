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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

30 مليون مشاهدة لـ «مامي كوسا» بمواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:25 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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حظى كليب "مامي كوسا" والذي تم إطلاقه مع بداية العام الجديد، بـ 30 مليون مشاهدة بين مستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصلت المشاهدات على موقع "يوتيوب" إلى أكثر من 5 مليون مشاهدة ومازالت "تريند" بعد مرور أكثر من 20 يوما منذ الإطلاق، كأحد أكثر الكليبات رواجا على الموقع.

أما على تطبيق تيك توك الشهير، فقد تفاعل المستخدمين بشكل كبير مع الأغنية من خلال تحدى "مامى كوسا"، واستخدموها لصنع فيديوهاتهم الخاصة، ومن أكثر المقاطع استخداما هو الذي يقول فيه أحمد سعد "غالي غالي غالي ناس همها تعيش في العالي"، يليه المقطع الذي يقول "اركب البدال لانشك مش شغال"، حيث قام المستخدمون بتمثيل مشاهد تعكس طبيعة الاشخاص، الذين ينشغلون بالمظاهر الخادعة والاختباء وراءها.

و قال محمد شاعر الشريك المؤسس في ذا بيسمنت ريكوردز "إن مامي كوسا تجربة فريدة بالنسبة لنا، خاصة مع دمج الموسيقى اللاتينية التي تقبلها الناس، بطريقة مختلفة مع الموسيقى الشرقية" وأضاف أن فكرة ورشة العمل هي أحد أهم أسرار نجاح الأغنية.

و قال شاعر أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بتقديم أكثر من عمل خلال الفترة القادمة في 2020، مع مغني أو اثنين، وكلها أعمال سيتم تقديمها في شكل فيديو كليب، كما سيكون في الموسيقى التي يقدمها تنوع كبير وتجديد واضح، منوها أن الشافعي لن يغيب عن الساحة لفترات طويلة مرة أخرى، ووعد معجبيه بالكثير من المفاجآت في الفترة القادمة.

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