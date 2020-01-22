رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قاتل «الخفراء»: قيادات «الإخوان» أمرتنا بتنفيذ أعمال عنف في 25 يناير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:19 م
المتهم محمد عبدالمنصف
المتهم محمد عبدالمنصف عضو الخلية الإرهابية
مريم جبل - ندى حمدي
طباعة
أدلى المتهم محمد عبدالمنصف عضو الخلية الإرهابية، التي كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إعدادها مخططًا لإثارة الفوضى بالتزامن مع ذكرى 25 يناير، باعترافات تفصيلية حول دوره في هذا المخطط.

وقال «عبد المنصف»: «أنا عضو ضمن حركة (حسم) وشاركت في العديد من الحوادث الإرهابية بمحافظة البحيرة، من خلال إطلاق الرصاص على رجال الشرطة والأكمنة».

وأضاف: «صدرت لنا تعليمات من تركيا بالقيام بأعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة، وهي حوادث فردية لإرباك الأمن وإثارة الخوف لدى المواطنين، قبل 25 يناير».

وتابع: «صدرت لنا تكليفات باستهداف مجموعة من الخفراء في إحدى قرى القليوبية، إذ جهزت سيارة على كوبري مسطرد وانتظرت مجموعة من الأشخاص ربطني بهم أحد القيادات بأسماء حركية، وتوجهنا لمكان وجود الخفراء وأطلقنا الرصاص عليهم، وقتلنا مواطن مدني بعدما شاهدنا نرتكب الحادث حتى لا يتعرف علينا».

ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية إعداد قيادات تنظيم «الإخوان» الإرهابي الهاربة في تركيا، مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وأسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، إذ أمكن ضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على 14 فرد خرطوش وكمية من طلقات الخرطوش وماسكات الجوكر وأقنعة بدائية واقية من الغاز وأسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة وكميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات.

وباستمرار عمليات المتابعة الميدانية أمكن تحديد وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم وهي «طائرة من دون طيار Drone- أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية».

وأسفرت عمليات الفحص الأمني والفني عن تحديد وضبط عدد من عناصر حركة «حسم» الإرهابية المتورطين في هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية، وكذا تحديد وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يتم إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي، إذ عُثر على 20 سلاحًا آليًا و12 بندقية خرطوش وسلاحين متعددين وبندقية قناصة وقواذف RPG وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار ومواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات وأدوات تنكر وتخفي.

تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في هذا المخطط وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق وجارٍ ضبط باقي العناصر الهاربة.

وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار فى التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين وتدعو الشعب المصري العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن الوطني يحبط عمليات إرهابية لإفساد احتفالات الأقباط

اعترافات "حسم": تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الأقباط ورصد أكمنة الشرطة

ضبط 54 من عناصر "اللهم ثورة" خططوا لإحداث فوضى بالبلاد

ضربات استباقية لـ"حسم" الإخوانية في "أيام التآمر"

موضوعات متعلقة

منذ يوم

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

منذ حوالي 4 ساعات

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

سويسري يدخل مطار القاهرة بـ10 سجائر حشيش

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أمريكا تحاول التوصل لمصل مضاد لفيروس «كورونا»

اختبار جديد لمنع «العمى» بالمياه الزرقاء

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

التثدى لدى الرجال.. أسبابه وطرق الوقاية

منوعات

ثوران بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا

كوريا الشمالية تغلق حدودها أمام السياح بسبب «كورونا»

«رعاية الكنغر» يزيد من فرص بقاء الرضيع خفيف الوزن على قيد الحياة

اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

"دكان جدي".. الجزء الأول من سيرة ذاتية لمحمد طاهر التوارجي

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»