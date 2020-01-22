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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بطل «الجماعة» يهنئ وائل على لتقديم «وثائقى سيد قطب»

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:09 م
وثائقي سيد قطب»
وثائقي سيد قطب»
حسين الجندي
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وجه الفنان محمد فهيم، نجم الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، والذي جسد خلال شخصة المكفر الإخواني "سيد قطب"، التهنئة إلي الفنان وائل علي الذي سيقدم الشخصية في فيلم وثائقي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضح محمد فهيم، أنه لن يقدم الشخصية مرة أخري، مشيرًا إلي أنه قدم كل ما فيها في مسلسل "الجماعة" من تأليف وحيد حامد لما يقرب من ثلاثين حلقة، ومؤكدًا أنه يتمني نجاحا كبيرا للفيلم الوثائقي، وأن يصل للجمهور من خلال رسالته.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تقديم شخصية "المكفر الإخواني"، سيد قطب، في فيلم وثائقي علي أربعة أجزاء يتم عرضها علي شاشاتها خلال الفترة المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء علي قناة dmc.

والفيلم من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة، وهو سيناريو وإخراج شريف سعيد، ومعالجة درامية أحمد الدريني، وستتم إذاعته اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً على قناة "dmc"، والخميس، على شاشة "إكسترا نيوز" الساعة السابعة مساءً، كما يتم عرضه في التاسعة مساءً يوم الخميس على قناة "الحياة".

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