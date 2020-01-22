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د. محمد الباز
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توك شو

أشرف زكي يكشف موعد خروج خالد النبوي من العناية المركزة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:03 م
خالد النبوي
خالد النبوي
هدير شعراوي
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قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنَّ الفنان خالد النبوي أصيب بأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى «قصر العيني الفرنساوي» لإجراء عملية جراحية، مشيرًا إلى أنَّ حالة النبوي الصحية أصبحت مستقرة ولم يتبق سوى ساعات على خروجه من المستشفى.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري» على فضائية «إم بي سي مصر 2» أنَّ خالد النبوي تعرَّض لأزمة قلبية مفاجئة بعد شعوره ببعض التعب، وهو بإحدى الفنادق القريبة من قصر العيني، لافتًا إلى أنَّ الأطباء أصروا على تركيب دعامة على الفور.

وأشار إلى أنَّ النبوى بصحة جيدة الآن، ويشكر كل من اطمأن على صحته، مؤكدًا خروجه من العناية المركزة خلال سويعات قليلة.

بداية الأزمة

وتعرَّض الفنان خالد النبوي، الثلاثاء، لأزمة صحية مفاجئة خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وأكد عصام سعيد، مدير أعمال النبوي، لـ«الدستور»، أن حالة الفنان الصحية استقرت، ومن المنتظر أن يخرج الأربعاء من المستشفى، مشيرًا إلى أنه ستجري فحوصات طبية وتحاليل للاطمئنان بشكل كامل على صحته.

وقال «سعيد» إن خالد النبوي (53 عامًا) تعرَّض ظهر الثلاثاء لحالة هبوط بسبب قلة الأكل وزيادة جرعة التمرينات في «الجيم»، وهو ما دفعه للذهاب إلى المستشفى وليس بسبب إصابته بأزمة قلبية، مؤكدًا أنه ركب دعامة فقط، وهو إجراء عادي للغاية.

استقرار الحالة

وأكد الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، أنَّ الفنان خالد النبوي، أصبحت صحته جيدة.

وكانت مصادر مقربة من النبوي أكدت لـ«الدستور»، أنه أغشي عليه ونقل إلى المستشفى ظهر الثلاثاء في حالة خطرة للغاية، وشخصت حالته بأنها أزمة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن.

الدكتور مجدي يعقوب

وأوضحت المصادر أن عائلة النبوي تواصلت مع الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب لمتابعة حالته نظرًا لخطورتها، إلا أن الطبيب العالمي أرسل مساعديه لوجوده خارج مصر.

وطلبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، من جمهوره الدعاء له، بعد نقله إلى المستشفى، وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله».

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