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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تجلي سكانًا بعد نشوب حريق جديد بالقرب من مطار العاصمة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت السلطات الأسترالية السكان من مناطق بالعاصمة كانبرا، اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق بغابات قرب المطار، مع عودة درجات الحرارة الشديدة، بعد فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرقي البلاد.

وأغلقت السلطات، وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية، الطرق وطلبت من السكان البقاء بعيدًا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا رماديًا يتصاعد فوق الضواحي، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ولقي 29 شخصًا مصرعهم إثر مئات من حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر الماضي، فضلًا عن تقديرات بنفوق مليار حيوان واحتراق 2500 منزل، وانتهز رجال الإطفاء فرصة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالا خلال الأسبوع الماضي لاحتواء الحرائق، غير أن فترة الهدوء انتهت اليوم مع عودة الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية، واستعرت عشرات الحرائق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فيكتوريا 32 درجة اليوم، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر شديدة من اندلاع حرائق في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية غدا الخميس.

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