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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأدلة.. تفاصيل مخطط تركيا وقطر لإسقاط ليبيا (فيديو)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:04 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعدت مؤسسة "ماعت جروب"، تقريرا بالفيديو يكشف عن الدور القطري التركي، في دعم المتطرفين والمرتزقة في ليبيا، من أجل تقسيم الدولة، والسعي لاحتلال ونهب ثرواتها، إضافة إلى ارتكاب الجرائم ضد الشعب الليبي، بدعم حكومة السراج غير الشرعية، لارتكاب تلك الجرائم عن طريق المليشيات الإرهابية.

وأضاف التقرير المصور، أن الإرهابي عزمي بشارة، اعترف بتمويل تلك الجماعات والمليشيات الإرهابية في ليبيا، في إطار السعي لتدمير الدولة الليبية.

وتابع، أن تركيا وقطر تسعى لتأسيس جيش موازي في ليبيا من أجل هدف محاولات اسقاط الجيش الوطني الليبي، وهو المخطط الذي تروج له الاخوان والإرهابي عزمي بشارة، عبر قنواتهم الإرهابية التي تبث من تركيا وقطر ولندن.

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