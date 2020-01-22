قبل انتهاء تطويره.. شروط الاشتراك في نادي الصحفيين بالبحر الأعظم

يدخل نادي الصحفيين النهري بالبحر الأعظم، المرحلة الثانية من التطوير ببدأ الشركة المنفذة والمكلفة من وزارة الشباب والرياضة مرحلة الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، والتي تنتهي من أعمالها مع حلول فصل الصيف المقبل.وفي وقت سابق، كشف مجلس إدارة النادي عن شروط الاشتراك في النادي، والتي تضمنت أن يكون المشترك عضوا بنقابة الصحفيين، وأن يقدم طلب العضوية موجه إلى محمد شبانة رئيس النادي بالنقابة أو بمقره بالبحر الأعظم، ويكون الاشتراك للأقارب من الدرجة الأولى (الزوج،الزوجة، الآبناء، الوالدين).وتبلغ قيمة الاشتراك ألف جنيه، وفى حالة التقسيط يدفع 400 جنيه وسداد باقي المبلغ على 3 أقساط وبعد الموافقة على الطلب المقدم يتم تقديم الأوراق الرسمية للعضو وأسرته بمقر النادي، وهي صورة كارنيه النقابة للعضو وصورة الرقم القومي وصورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة وصور شخصية 4 × 6 للعضو وزوجته والأبناء وشهادات ميلاد الأبناء.كان محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي والأمين العام لنقابة الصحفيين ورئيس نادي الصحفيين، قد وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه اجتمع مع الوزير مؤخرا وشهد الاجتماع اهتماما شديدا من الدكتور أشرف صبحي الذي أكد حرصه على ظهور النادي بأبهى صورة له.وقال شبانة، إن وزير الشباب والرياضة لا يبخل أبدا على شباب الصحفيين بجميع المجالات، مشيرا إلى شعوره بحفاوة شديدة من الوزير خلال الاجتماع ورغبة مؤكدة في تحقيق طفرة تاريخية بالنادي.وأكد شبانة، أن تكلفة النادي ستتعدى 12 مليون جنيه، وأن مجلس الإدارة باجتماعه الأخير وجه الشكر رسميا للوزير على مجهوداته كما وافق المجلس بجلسته كذلك على قبول جميع الزملاء الصحفيين الذين تقدموا لاكتساب العضوية العاملة ورفض المجلس رفع قيمتها، على أن تتم مناقشة ذلك عقب استلام النادي بعد التطوير.