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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دهون البطن تؤدي إلى نوبات القلب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت دراسة طبية حديثة، أن الناجين من الأزمات القلبية والذين يعانون من تراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن والخصر معرضون لخطر الإصابة بالنوبة القلبية مرة أخرى.

وقامت الدراسة، التي نشرت نتائجها في عدد يناير من المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية"، بتتبع وتحليل حالات أكثر من 22 ألف مريض بعد تعرضهم لأول أزمة قلبية، حيث تحققت في العلاقة بين السمنة في البطن ( تقاس بمحيط الخصر) وخطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية المتكرر.

فنظر الباحثون على وجه التحديد في الأحداث الناجمة عن انسداد الشرايين، مثل النوبة القلبية القاتلة وغير القاتلة والسكتة الدماغية، وقد تم متابعة المرضى لنحو 3.8 عام، كان معظم المرضى - 78 %من الرجال و90 %من النساء، يعانون من السمنة البطنية (محيط الخصر 94 سم أو أعلى للرجال و80 سم أو أعلى للنساء)، ولوحظ ارتباط زيادة السمنة في منطقة البطن بزيادة في الإصابة بالنوبات القلبية لأكثر من مرة.

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