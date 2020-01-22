رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة» تشيد بنتائج قمة برلين بشأن ليبيا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:40 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
طباعة
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الثلاثاء، بنتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي عقد في برلين يوم الأحد الماضي، واعتبرها خطوة أولى كبرى، وقال إن تصديقا من جانب مجلس الأمن ربما يكون «مهمًا للغاية».

وقال «جوتيريش» لدى سؤاله عن قرار محتمل من مجلس الأمن لدعم الإعلان الصادر عن المؤتمر: «اعتقد أن تأييد تلك النتائج من جانب مجلس الأمن وخطوات أخرى في إطار المتابعة يمكن أن يكون مهما للغاية».

وأوضح أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على الطرفين المتحاربين في ليبيا يعد أساسيًا «لضمان تنفيذ خارطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية».

ونوّه «جوتيريش» إلى وجود بعض الخروقات للهدنة، مشيرًا إلى أنها رغم ذلك كانت في مواقع محددة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ حوالي 7 ساعات

الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة لواقعة الأسلحة القطرية في ليبيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

منذ حوالي 7 ساعات

«بعد 15 سنة من الصحبة».. كيف أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها؟

الصور

image description

محمد إمام ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «لص بغداد».. (صور)

image description

قرعة تصفيات كأس العالم 2022

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

المكملات الغذائية تزيد حرق الدهون بعد أداء التمارين

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

منوعات

«شانيل» تقدم عرض أزياء مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020