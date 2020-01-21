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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبو بكر: العلاقات المصرية البريطانية تشهد صفحة جديدة في 2020

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:45 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
سناء إسماعيل
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أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة البريطانية لندن، ناجحة بكل المقاييس، وخاصة في ظل ما شهدته من مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية في "داوننج ستريت".

وقال أبو بكر، خلال تغطية خاصة من العاصمة البريطانية لندن، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أن الرئيس السيسي على هامش زيارته وقمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، استقبل عدد من الرؤساء الأفارقة وعدد من المسئولين، ثم توجه في زيارة تاريخية في قصر باكينجهام الملكي، ولقائه بالأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا.

أضاف أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد صفحة جديدة في 2020، في ظل وجود رئيس وزراء بريطاني قوي، استطاع أن يخلق خط جديد في العلاقات الخارجية، وأن القمة البريطانية الإفريقية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والبريطاني، أبرزها توقيع اتفاقية مع الصندوق السيادي المصري، بقيمة 3 مليارات دولار.

وواصل: "نحن أمام تطور جديد فى العلاقات المصرية البريطانية، وهناك إشادات كبيرة من الأجانب الأوروبيين والأفارقة بالمناورة المصرية قادر 2020".

وتعد زيارة الرئيس السيسي هي الثانية له منذ توليه رئاسة الجمهورية، فقد كانت الزيارة الأولي في شهر نوفمبر 2015 والتقى خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الأمير وليام، دوق كامبريدج ونجل ولي عهد بريطانيا، وذلك بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن.

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