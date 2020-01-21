الباز يكشف أخطر تسريبات العاملين بقناة الشرق

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، التسريبات الكاملة للعاملين في قناة الشرق والتي فضحت عصابة الإخوان الإرهابية والتمويلات الضخمة التي يحصل عليها المذيعون وقيادات القناة.وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه التسريبات كشفت أن معتز مطر يتقاضى 60000 ألف دولار شهريا مقابل الغثاء الذي يتقيؤه في وجوهنا كل ليلة.وتابع أن أخطر اعتراف في هذه التسريبات هو ما أقر به حسام الغمري أن هناك أخبارا مفبركة تتم إذاعتها في برامج القناة ومنها ما تم بثه في برنامج معتز مطر من أخبار عن تلقي نواب بالبرلمان ساعات كهدايا.وكشف عاملون في قناة «الشرق» الإخوانية، حقيقة التمويلات التي تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا، للإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة.وأكد العاملون في القناة الإخوانية أنَّ المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا، وحصلوا على الجنسية التركية، بينما يعانون هم الضيق بسبب صعوبة الحياة في مدينة إسطنبول التركية التي تبث منها القناة سمومها الإعلامية.ونشر العاملون في قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مجموعة صور، لعقد الإعلامي الهارب معتز مطر مع القناة، وأشار العقد إلى أن راتب معتز مطر سنة 2017، كان 60000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة.كما أشارت التسريبات إلى أن راتب الفنان هشام عبد الحميد، هو 13 ألف دولار في الموسم الواحد الذي يتكون من 13 حلقة وذلك خلال عام 2017.