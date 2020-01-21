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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يكشف عن مسرّب «فضايح الإخوان» الأخيرة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:41 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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كشف الإعلامي أحمد موسى عن أن الإرهابي الهارب حسام الغمري، المحكوم عليه بالإعدام في محاولة قتل الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، هو الذي يقف وراء نشر وتسريب عقود إعلاميي تنظيم الإخوان لفضحهم.

أضاف موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على "صدى البلد" أن السبب هؤلاء الإعلاميون الذين يحصلون على ملايين الدولارات ومنهم معتز مطر مقابل "الهَوْهوة".

واختتم مذيع صدى البلد حديثه بالقول: «مطر وهؤلاء الخونة لم يتمكنوا من حل مشكلة واحدة للمواطن المصري، وكل ما يستطيعون فعله هو إثارة المواطنين المصريين لضياع مصر».

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