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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الجمعة.. حفل توقيع «البحرين في زمن جمال عبد الناصر» بمعرض الكتاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:25 م
إبراهيم راشد الدوسري
إبراهيم راشد الدوسري
ايهاب مصطفى
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يحتفل الكاتب البحريني، إبراهيم راشد الدوسري، بتوقيع كتابه الجديد "البحرين في زمن جمال عبدالناصر" في معرض القاهرة للكتاب، الجمعه، بقاعة البرنامج المهني، بلازا 1، وذلك في تمام الساعة 1،30 ظهرا.

ويسلط الكتاب الضوء على حب شعب البحرين للرئيس الراحل جمال عبدالناصر والعلاقة التاريخية بين البحرين ومصر.

ويشتمل الكتاب على 55 شهادة لنخبة من أهم الشخصيات الثقافية في البحرين، ويعد الكتاب رسالة حب ووفاء من شعب البحرين إلى عبدالناصر وشعب مصر

ويتزامن إصدار الكتاب، مع مرور مائة عام على وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

والكتاب رسالة حب ووفاء من شعب البحرين إلى عبدالناصر وشعب مصر الشقيق.

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