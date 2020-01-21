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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«الصحة العربي».. قصة معرض سنوي في دبي يضم 64 دولة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:45 م
معرض سنوي في دبي
معرض سنوي في دبي
أبوزيد على
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تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الفعاليات المهمة فى عام 2020، ويعد معرض "الصحة العربى" المنعقد بدبى من أهم الفعاليات فى الأيام القادمة.

وسيبدأ المعرض يوم 27 يناير الجارى حتى 30 من الشهر ذاته، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما أن رسوم التسجيل لحضور المعرض مجانية، تبدأ فعاليات المعرض من العاشرة صباحا حتى السادسة مساءا.

ويُعتبر "معرض الصحة العربي" أضخم حدث يجمع أبرز العاملين والمهتمين في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث الطبي السنوي مشاركة 4250 شركة من أكثر من 64 دولة، وحضور أكثر من 100 ألف زائر من المهتمين بالاطلاع على أحدث المنتجات وخدمات الرعاية الصحية.

يتيح المعرض لزوّاره التفاعل مع مجموعةٍ ضخمة من أهم الشركات العالمية، والتواصل مع أعدادٍ كبيرة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من مختلف أنحاء المنطقة، تحت سقفٍ واحد.

وسيتمكّن الزوار أيضًا من اكتشاف وتقييم ومقارنة مجموعة لا تحصى من المنتجات المتطورة والاطلاع على أحدث التقنيات وحضور ورش عمل لتطوير مهاراتهم واكتشاف أفضل وأحدث التقنيات والإجراءات الطبية.

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