إعلان تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

أعلن الكرملين، مساء اليوم، تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء الجديد ميخائيل ميشوستين.وشملت التشكيلة الجديدة للحكومة، احتفاظ وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو بمنصبيهما، وفق لقناة «روسيا اليوم».كما احتفظ وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بمنصبه في الحكومة الجديدة.وأوضح بيان الكرملين أن رئيس الوزراء الروسي سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.وقدم رئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف استقالته مؤخرا إلى الرئيس فلاديمير بوتين الذي أجرى إصلاحات سياسية ودعا إلى تعديلات دستورية.