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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية جراحية ثانية خلال أيام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:17 م
خالد النبوي
خالد النبوي
محمد مجدي
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تعرض الفنان خالد النبوي، صباح اليوم الثلاثاء، لأزمة صحية مفاجئة خلال تواجده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها للمستشفى في حالة خطرة.

وأكدت مصادر مقربة من النبوي لـ"الدستور"، أنه أغمى عليه وفي حالة خطرة للغاية وهو ما جعل المحيطين به ينقلونه إلى المستشفى في حدود الثانية مساءً.

وأوضحت المصادر أنه بعد ذهاب النبوي للمستشفى، تم تشخيص حالته بأنها أزمة قلبية، وتم عمل قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يجري عمل دعامة وقسطرة في الشريان التاجي الأيسر خلال اليومين المقبلين.

وكشف مصدر أخر، أن عائلة النبوي تواصلت مع الدكتور مجدي يعقوب لمتابعة حالته بشكل شخصي نظرًا لخطورتها، إلا أن الطبيب العالمي لم يتواجد في مصر هذه الفترة لظروف عمله التطوعي في الخارج، وأرسل عدد من مساعديه لمتابعة حالة الفنان.

من جانب أخر، برر الأطباء -وفقا للمصادر- الهبوط الحاد الذي تعرض له النبوي مؤخرًا، لأسباب تكمن في عدم تناوله وجبة الغذاء بشكل جيد، وهو ما جعل جسمه لا يستجيب للتمرينات إلى أن أصيب بالأزمة القلبية.

يذكر أن النبوي يعرض له هذه الفترة فيلم "يوم وليلة"، والذي يتعاون خلاله مع الفنانة حنان مطاوع والفنان أحمد الفيشاوي، ويحقق في شباك التذاكر المركز الثالث بعد "الفلوس" و"بنات ثانوي".

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