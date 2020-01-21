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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطوات اتباع نظام صحي سليم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:16 م
نظام صحي سليم
نظام صحي سليم
وكالات
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يتبع الملايين حول العالم، عادات ونمط في الحياة غير صحي وغير سليم، الأمر الذي يجعل أجسادهم موطنا للعديد من الأمراض الخطيرة.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" يقول البروفيسور كريستوف كلوتر، أستاذ علم النفس الصحي والتغذوي بجامعة فولدا للعلوم التطبيقية في ألمانيا، إنه ليس من السهل كسر عادات الأكل السيئة، خاصة وأن الكثير من الناس يكافئون أنفسهم بالغذاء.

وترى خبيرة التغذية إنجريد آكر، أنه قد يكون من المفيد إعداد قائمة بخمس وجبات خفيفة تفضلها، لأن الوجبة الخفيفة التي تحتل المرتبة الأولى في قائمتك لا ينبغي بالضرورة أن تحذفها من نظامك الغذائي.

ويقول كلوتر، إنه إذا اختار المرء الاستغناء عن شيء ما تماما، فيجب عليك أن يقيِّم باستمرار ما يشعر به دون تناول هذه الوجبة الخفيفة، هل يشعر بالتيقظ بشكل أكبر؟ هل لديه المزيد من الطاقة؟ هل يشعر أنه صار أكثر صحة؟.

ويكون الاستماع إلى صوتك الداخلي هو فكرة جيدة عندما يتعلق الأمر بسلوكيات الغذاء بشكل عام، هل أنت جائع حقا، أم لديك توق لشيء ما؟

ويوصي بالتفكير في مكافآت بديلة، مثل القيام بنزهة في الهواء الطلق بدلا من الحصول على المثلجات (الأيس كريم)، أو شراء بعض الزهور لمكتبك بدلا من كيس من العلكة.

ولكسر عادات الأكل السيئة، يجب عليك أيضا أن تولي المزيد من الاهتمام للطعام، بما في ذلك أخذ وقتك عندما تذهب للتسوق في محال البقالة، كما أن "تحضير الطعام، مثل عملية الأكل نفسها، لا بد من الاحتفاء به".

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