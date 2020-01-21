رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كسر القصب» في الأقصر.. موسم الأفراح وسداد الديون

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:39 م
كسر القصب
كسر القصب
هدى الأمير
طباعة
على امتداد البصر تكتسي الأراضي الزراعية بمحصول قصب السكر في فترة زراعته، وفي موسم كسره وحصاده تبتهج قلوب مزارعيه، فاليوم سوف يجنون ثمار تعبهم طيلة أشهر كثيرة، فزراعة قصب السكر في محافظة الأقصر تعد من الزراعات التي تشتهر بها تلك المنطقة الجنوبية.

موسم سداد الديون

يقول عتريس أبو طالب مزارع قصب سكر بمنطقة المنشأة العماري في الأقصر، إنه يقوم بزراعة قصب السكر منذ نحو ٢٥ عامًا، فزراعة هذا النبات، تدر الكثير من الربح والمال، وكذلك السعادة ففي فترة كسر القصب تسدد الديون، وتقام الأعراس، ويُشترى ما تحتاجه بيوت المزارعين.

وأضاف أن زراعة قصب السكر على الرغم من أنها متعبة وشاقة إلا أنه يشعر بالسعادة حينما يرى سيقان القصب تنمو وتكبُر، ولا يجد حرجًا في أن يهادي جيرانه وأصدقائه بما طرحته أرضه من محصول، ففي موسم كسر القصب تغشى السعادة الجميع، وبخاصًة الأطفال الذين يتسابقون للحصول على ساق من قصب السكر.

وموسم للزواج

وأشار إلى أن ما سوف يجنيه هذا العام من ربح مقابل بيع محصوله سوف يخصص جزء كبير منه بنفقات زواج ابنه، والذي تمت خطبته منذ عدة أشهر، ولذلك فإنه سوف يساعده في توفير النفقات لتجهيز مسكن الزوجية، موضحًا أن موسم كسر القصب طالما كان يرتبط باحتفالات الزواج، فما يجنيه الفلاح من زراعته يخصصه لنفقات زواج بناته أو أولاده، والبعض الآخر يقوم بتسديد ديونه، فيما يقوم بأداء رحلة عمرة.

أما حسين عبد الوهاب مزارع قصب، فيقول: "أعمل كفرد أمن في إحدى المنشآت الخاصة إلا أن ذلك لم يثنني عن زراعة محصول القصب في أرض والدي ومساعدته على الغرس، مشيرًا إلى أن زراعة قصب السكر لم تعد كسابق عهدها، وهذا بسبب سعر طن القصب، فقديما كان سعر الطن مناسبًا بسبب انخفاض الأسعار بشكل عام، أما الآن فالسعر ليس مناسبًا، بالكاد يغطي المزارع تكلفة الزراعة، وهذا ما يضطر بالمزارعين بيعه لمحلات العصارة بدلًا من مصانع السكر.

وتضيف نعمات حسن، زوجة مزارع قصب بمنطقة المنشاة، إنها تحرص في كل موسم كسر القصب أن تخصص كمية من القصب لتوزيعه على الأطفال، وإهداء جيرانها وأقاربها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار زراعة "قصب السكر" بأسيوط.. ومزارعون: "التموين والزراعة" السبب

"عرنوط" يطالب بزيادة سعر طن القصب إلى ألف جنيه

الزراعة: استيراد معدات من الهند تخفض تكلفة حصاد قصب السكر للنصف

الزراعة: ارتفاع إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر إلى ٢.٥ مليون طن

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ حوالي 5 ساعات

بالأعلام وصور الرئيس.. وقفة تأييد للسيسي أمام مقر الحكومة البريطانية (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

أول تعليق لوزير التنمية المحلية عن تحصيل رسوم النظافة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

أضخم افتتاح في تاريخ السينما الخليجية بقصر الإمارات.. الخميس

فرص عمل بمزارع الحشيش في السويد

أداء اليوجا بشكل خاطئ يهدد بمضاعفات خطيرة

فيل يتجول فى أحد الفنادق فى سريلانكا (فيديو)

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر

اليوم انطلاق الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم