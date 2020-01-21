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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يتابع تنفيذ مبادرات دعم السياحة والصناعة والتمويل العقاري

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:33 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرًا لدعم قطاعات السياحة والآثار، والإسكان "التمويل العقاري"، والصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزي، وعبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، وماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري سبق أن أطلقا 3 مبادرات تحفيزية بقيمة 150 مليار جنيه لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، فضلًا عن مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

مدبولي: الرئيس يتابع بنفسه موقف المبادرات.. ويكلف بإعداد تقرير عنها لعرضه عليه قريبًا.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه موقف تنفيذ هذه المبادرات التي ستسهم في إحداث انتعاشة كبيرة في القطاعات المعلن عنها، وكلّف بإعداد تقرير كامل للعرض على الرئيس في هذا الشأن قريبًا.

نائب محافظ البنك المركزي: فريق عمل لمتابعة تنفيذ المبادرات.. واجتماعات مع العملاء المتعثرين بوجود البنك المختص ومسئولي البنك المركزي.

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم تكليف فريق عمل داخل البنك المركزي لمتابعة تنفيذ المبادرات، وحل أي مشكلات متعلقة بها، مضيفًا أنه تم البدء في عقد اجتماعات مع العملاء المتعثرين كل على حدة بوجود مسئولي البنك المختص ومسئولي البنك المركزي، حيث تم عقد اجتماعات مع 97 عميلًا في قطاع الصناعة، إضافة إلى 7 عملاء كبار.

ولفت نجم إلى إجمالي المديونيات المستحقة على العملاء المتعثرين الذين تم عقد اجتماعات معهم، وما تحملته البنوك من خلال التسويات التي يتم إجراؤها، موضحًا أنه يتم التنسيق أيضًا بشأن التمويل الجديد للعملاء القابلين للتمويل، والذين لديهم قدرة على التوسع في مشروعاتهم.

إنهاء إجراءات التسوية لـ56 عميلًا متعثرًا في قطاع الصناعة.. وتوفير تمويل بـ140 مليون جنيه في 10 أيام لمستثمرين صناعيين.

وأضاف: "البنوك أنهت إجراءات التسوية لنحو 56 عميلًا من خلال شروط المبادرة المطروحة، وهناك 3 عملاء جدد يتم تجهيز التسوية الخاصة بهم، وبالنسبة لمبادرة توفير التمويل المطلوب لقطاع الصناعة تم توفير 140 مليون جنيه في خلال 10 أيام لمستثمرين صناعيين، وتم إعداد خطة لزيارة المناطق الصناعية لمتابعة موقف المتعثرين على الطبيعة".

وزير الإسكان: بدء التواصل مع المطورين العقاريين للاستفادة من المبادرة.. وجارٍ التواصل مع أكثر من بنك بغرض التنسيق لطرح وحدات تتبع وزارة الإسكان في إطار المبادرة.

من ناحيته، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تواصل مع المطورين العقاريين، حيث تم شرح آليات العمل من خلال مبادرة التمويل العقاري التي تم الإعلان عنها لمتوسطي الدخل، فيما تتواصل وزارة الإسكان مع أكثر من بنك بغرض التنسيق لطرح وحدات تتبع وزارة الإسكان في إطار المبادرة.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع بين وزارة الإسكان والبنك المركزي وغرفة صناعة التطوير العقاري، بهدف الرد على جميع التساؤلات الخاصة بالمبادرة، وكذا الإسراع باستفادة المواطنين منها.

رئيس غرفة الفنادق: الأيام المقبلة ستشهد استفادة مستثمرين سياحيين من مبادرة دعم السياحة بنحو 300 مليون جنيه.

من جانبه، قال ماجد فوزي، رئيس غرفة الفنادق إن عددًا كبيرًا من أكبر العاملين في قطاع السياحة يستفيدون بمبادرة "دعم القطاع"، معربًا عن شكره على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استفادة مستثمرين سياحيين من المبادرة بنحو 300 مليون جنيه.

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