سعفان: جهود مصر أخفت ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وعابرة للحدود، مؤكدًا أن مصر حريصة على القضاء عليها من خلال إيجاد حلول معالجة لها.وأضاف سعفان خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" اليوم بالبحيرة، أن جهود مصر أسفرت عن عدم ظهور أي ظاهرة للهجرة غير شرعية منذ سبتمر ٢٠١٦.وأشار وزير القوى العاملة أن الوزارة تقوم بدور هام في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي من بينها إعادة تأهيل نحو ٣٨ مركز تدريب ثابتًا في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء من ٧ مراكز في ٢٠١٩.وأضاف أن الوزارة نجحت في توفير نحو ٩ آلاف و١٠٠ فرصة عمل لأبناء محافظة البحيرة.