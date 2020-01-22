تفاصيل مشروع تطوير سوق العتبة التاريخى

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي، بين وزير الأوقاف، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وجهاز التنسيق الحضاري، ومديرية أمن القاهرة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية، وشمل التكليف إحياء السوق التراثي وعودته لسابق عهده.وكشفت مصارد لـ"الدستور" عن قرب انتهاء حصر وزارة الأوقاف للمستحقين بسوق العتبة بعد التكليفات الرئاسية الخاصة بإرجاع السوق الملكي إلى قديم عهده.وأكدت المصادر، أن بعض التجار بسوق العتبة رافضين لكشوف الحصر وممتنعين عن التعاون مع وزارة الأوقاف؛ لتحديد مصيرهم المفتقر للحق بإشغالهم للسوق دون وجه حق أو سند ملكية بعد ثورة يناير.وأشارت المصادر إلى أن العشوائية الموجودة بسوق العتبة ترجع لعدم إشراف محافظة القاهرة على السوق؛ لكونها ليست مالكة التصرف في السوق التاريخي ولملكية وزارة الأوقاف.وتنبأت المصادر أن مشكلة سوق العتبة ستستمر رغم التكليفات الرئاسية ومجلس الوزراء؛ لعدم إشراك محافظة القاهرة بشكل فعال في كشوف الحصر الخاصة بالتجار الموجوين بالسوق.ولفتت المصادر إلى انتهاء الخرائط التطويرية من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وإرسالها لوزارة الأوقاف.