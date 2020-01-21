أيمن بهجت قمر يوقف مشروع «مسرح شو» وسمير غانم يدعمه

قام المؤلف أيمن بهجت قمر بإيقاف مشروع مسرح شو الذي كان من المفترض أن يقدم أجزاء جديدة ومتطورة من أهم العروض للمصرية والعالمية في المسرح لكبار النجوم، وكان من بين عروض مسرح شو مسرحية «انها حقا عائله محترمة» و«العيال كبرت»، وهي العروض التي كتبها والد أيمن بهجت قمر وقدمها من قبل في المسرح مع كبار النحوم، وقدم المؤلف الكبير شكوي للجهات المختصة طالب فيها بوقف هذة المشاريع حافظًا علي النسخ الأصلية منها.وهاجم الشاعر المؤلف أيمن بهجت قمر الإداره الفنيه لمشروع مسرح شو، وذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تم التواصل أيضًا مع رئيس الرقابه خالد عبد الجليل لإيقاف العرض المسرحي.وأشارت شركة التسويق والمبيعات إلى أن العرض المسرحي كان مباع بالكامل علي مدار شهري يناير وفبراير؛ وذلك بسبب الاعتماد على فكره تسويق المشروع، وهي محاكاه المسرح القديم مما أدى إلى كسب أرضيه جماهيرية كبيرة، حيث أصبح الجمهور مهتم بعوده المسرح من جديد.ومن ناحية أخري، تواصلت الإدارة الفنية للمشروع مؤخرًا مع الفنان الكبير سمير غانم، حيث قرر دعمه مشروع مسرح شو وفكرة المشروع بكلمات، حيث قال لهم حسب ما أكد مصدر من الفريق لـ«الدستور»:« عاوزكم تعملوا حاجة حلوة»، كما قرر المشاركة معهم كضيف شرف في العرض المسرحي حواديت ثلاثي أضواء المسرح الجزء الثاني، والمتزوجون الجزء الثاني، والتي من المقرر عرضها من بدايه شهر مارس، وسيتم تكريمه على هذه الأعمال الرائعة التي قدمها لنا من خلال المسرح.