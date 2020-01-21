كوريا الجنوبية تعلن إرسال وحدة لمكافحة القرصنة فى مضيق هرمز

وقال رئيس لجنة الشئون الدفاعية البرلمانية آن غيو-بيك اليوم الثلاثاء أن الحكومة أقرت بخصوص قضية إرسال القوة العسكرية الى مضيق هرمز، توسيع نطاق نشاط وحدة تشونغهيه البحرية التي تشارك في حملة ضد القرصنة البحرية حاليا في خليج عدن. جاء ذلك في تصريحاته للصحفيين بعد التقرير الذي قدمته وزارة الدفاع في البرلمان وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية وكانت واشنطن طالبت سيئول بالانضمام إلى التحالف العسكري الذي تقوده لحماية المياه الإستراتيجية. وقال السفير الأمريكي لدى سيئول هاري هاريس في السابع من يناير الجاري، إن كوريا الجنوبية تستورد كمية كبيرة من الطاقة من الشرق الأوسط، معبرا عن أمله في إرسال قوات كورية جنوبية إلى هذه المنطقة.





أعلنت كوريا الجنوبية إرسال وحدة لمكافحة القرصنة في مضيق هرمز، حسبما أفادت «العربية» في نبأ عاجلكما أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في محادثات ثنائية مع نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا في يوم 14 أن كوريا الجنوبية يتعين عليها أن تولي اهتماما كبيرا بوضع الشرق الأوسط وتساهم في الاستقرار هناك. وتشير تصريحات الوزير على ما يبدو إلى ممارسة ضغط على كوريا الجنوبية لإرسال قواتها إلى مضيق هرمز.ويرى مراقبون أن كوريا الجنوبية من الصعب أن تتجاهل باستمرار مطالبة الولايات المتحدة. كما يعتبر ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز مهمة حيوية للحكومة الكورية الجنوبية نظرا لكونها مرتبطة مباشرة بسلامة رعاياها وشركاتها وإمدادات النفط.