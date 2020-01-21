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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفالا بعيد الحب.. إيناس عزالدين تفاجئ جمهورها بـ«مالناش نصيب»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:17 ص
إيناس عزالدين
إيناس عزالدين
أمير محمد خالد
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انتهت النجمة إيناس عزالدين، من تسجيل أحدث أغانيها وهي بعنوان «مالناش نصيب»؛ استعدادًا لطرحها على طريقة الفيديو كليب وبثها عبر القنوات الفضائية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وقالت إيناس عزالدين، في تصريحات صحفية، إن الأغنية من كلمات الأمير عبدالإله بن فهد، وألحان غريب، وتوزيع طارق عبدالجابر، وإخراج جاد.

وأضافت نجمة كليب «مالناش نصيب»، أن الأغنية تعد هي الأولى للأمير باللهجة المصرية، بعد سلسلة نجاحاته الكبيرة في الأغاني الخليجية، وتم تسجيل الأغنية في ستوديو الوطن بدبي.

يذكر أن إيناسى عزالدين وقعت مؤخرًا مع شركة «آنا» للإنتاج الفني، الأستاذ بندر الدوسري، على أعمالها المقبلة وتم توقيع العقود بمقر الشركة في السعودية.

وكانت إيناس عزالدين قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «أحلي من الحب» من كلمات سلامة علي، وألحان عماد تاج، وتوزيع Jezo، ومن إنتاج شركة 7DRK Media، كما طرحت أيضا أغنية «القرايب مش حبايب»، وهي من كلمات وألحان سلامة علي، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت وميكساج محمد جودة، ومونتاج فارس العسال، كما تستعد الفترة المقبلة لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية.

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