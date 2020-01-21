الشرطة السودانية: 7 قتلى فى انفجار قنبلة داخل حفل زفاف بالخرطوم

قتل 7 أشخاص وأصيب نحو 70 آخرين، بينهم أطفال، جروح بعضهم خطرة، في انفجار قنبلة في حفل زواج بمنطقة الشقلة في حي الحاج يوسف، شرق النيل، في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء أمس الإثنين.وذكرت الشرطة السودانية، في بيان لها، أن قنبلة انفجرت داخل سرادق يقام فيه حفل زواج، في منطقة الشقلة بالخرطوم، ما تسبب في سقوط الضحايا.وتلقت الشرطة بلاغا بالحادث، وتفقد موقعه أعضاء في النيابة وقيادات شرطة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، وشرعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.