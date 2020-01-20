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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جيهان قمري تعود للهجة الصعيدية مع «البيت الكبير 3»

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:50 م
جيهان قمري
جيهان قمري
أحمد عارف
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تعود النجمة اللبنانية جيهان قمري إلى المنافسة على الشاشة الفضية بدورها في مسلسل "البيت الكبير" في جزءه الثالث.

حيث تشارك جيهان بتقديم دور العمة الكبيرة "فوزية" التي تحمل على عاتقها هم حل صراعات الأسرة وعودة البيت الكبير كما كان دافئا وملجئا للجميع.

تقول قمري عن دورها: رغم أن العمل كله يدور باللهجة الصعيدية، وهو أمر ممتع واستثنائي ويشكل تحدي للجميع، لكن لا أنكر أن مذاكرة الصعيدية أمر غير سهل، خاصىة اذا كان الدور مساحته كبيرة مثل العمة فوزية".

أضافت جيهان: كواليس المسلسل جميلة وهادئة، ويساعدنا جميعا على المذاكرة والنطق السليم المصحح اللغوي عبد النبي الهواري الذي يراجع معي المشاهد لأضمن تقديم دوري على أفضل وجه.

وقالت جيهان إنه من المتوقع أن يعرض المسلسل في نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا يوم 25 يناير.

ويشارك قمري في "البيت الكبير 3"عدد كبير من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم. وداليا مصطفى وعبير صبري. وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج. وأحمد النقلي، وعلى الوصال، ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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