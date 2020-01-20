وزيرة الصناعة: أنجح قطاعات الاستثمار هو القطاع الصناعي

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن مشاركتها في القمة الإفريقية الإنجليزية بلندن لأن الشكل الأساسي لهذه القمة هو الاستثمارات بشكل عام.أضافت جامع، خلال لقائها في برنامج كل يوم، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر فضائية on e: "أنجح قطاعات الاستثمار هو القطاع الصناعي لأنه عادة تكون فيه التنمية بشكل مستدام، وهو قطاع يتحكم فيه نسب النمو الاقتصادية ويتحكم فيه نسب الواردات والصادرات".وتابعت: "وجودنا اليوم أراه على مستوى عالي جدًا وهناك قدر من التواصل وعدد كبير من رجال أعمال من دول كثيرة جدًا من إفريقيا وإنجلترا وأوروبا وكانت فرصة للتواصل معهم وبصفتي أول زيارة خارجية كوزيرة للصناعة والتجارة كنت حريصة جدًا على التواصل مع كل أصحاب الشركات بغرض جذب بعض الاستثمارات في مصر، في ضوء اتفاقية إنجلترا وخروجها من الاتحاد الأوروبي".