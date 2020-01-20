ضبط 198 كجم زيت زيتون فاسد في مطروح

ضبطت مديرية الصحة بمطروح، اليوم، 198 كجم زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة على عدد من المنشاءات، لبيع المنتجات الغذائية بمطروح في إطار تشديد الرقابة على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والاطمئنان على سلامتها حفاظا على الصحة العامة.وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة نظمت من خلال إدارة مراقبة الأغذية حملة على منشآت غذائية بمرسى مطروح لضبط الأسواق والاطمئنان على جودة السلع الغذائية وسلامتها.وتابع أن أسفرت الحملة عن ضبط 228 جركن زيت زيتون غير صالح للاستخدام الآدمي بوزن 114 كجم وضبط 84 جركن زيت زيتون بإجمالي 312 جركن بوزن 198 كجم، مؤكدا أنه جار العرض علي النيابة العامة.