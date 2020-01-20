رانيا يوسف تصطحب ابنتها في عرض «دماغ شيطان» (فيديو)

اصطحبت الفنانة رانيا يوسف ابنتها في العرض الخاص بفيلم «دماغ شيطان»، وتشارك في بطولته ويقام العرض داخل أحد سينمات منطقة التجمع الخامس.وتواجد عدد كبير من الفنانين أبطال العمل إلى جانب عدد من الضيوف والإعلاميين والصحفيين.«دماغ شيطان» يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.ويشارك في الفيلم رانيا يوسف، وباسم سمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد، ونادية خيري، وياسر الزنكلوني، وأشرف طلبة، وعلي شوقي، والوجوه الجديدة: فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبدالله وأحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.