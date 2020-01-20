باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

حذر الباحثون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة، وذلك بعد اكتشاف إنها قادرة علي الشعور بالألم ما يعني أنهم قد يعانون أثناء الإجهاض.وحسبما أفادت صحيفة «ذا صن» هاجم الباحثون النساء اللائي يخترن عمليات الإجهاض وشددا على ضرورة إخبارهن بأن الجنين قد يتعرض لألم أثناء إجهاضه.كما أشاروا إلى أنه على الطاقم الطبي أن يسأل عما إذا كانت المرأة ترغب في أن يعطى جنينها مخففا للألم.وأجرى هذه الدراسة المثيرة للجدل، المؤلف الرئيسي، الأستاذ البريطاني ستيوارت ديربيشاير، الذي عمل مستشارا للمنتدى المؤيد للإجهاض وتنظيم الأسرة في المملكة المتحدة، والطبيب الأمريكي جون بوكمان، من المنظمة الأمريكية الرائدة في مجال حقوق الإجهاض Planned Parenthood.