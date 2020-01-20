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د. محمد الباز
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محمد العسيري

الثقافة

«حقوق وواجبات المواطن تجاه بلده» على مائدة ثقافة الفيوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:00 م
ثقافة الفيوم
ثقافة الفيوم
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة رسم بعنوان "رسم سادس سطر" لتعليم الرواد أساسيات الرسم وكيفية تنسيق الألوان مع بعضها، وتستمر طوال إجازة منتصف العام.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة رسم حر ألعاب ترفيهية بقسم الفنون التشكيلية والتي بدأت بتعليم الأطفال كيفية التنسيق في الألوان كي يظهر المنظر الجمالي للرسمة الموحاة، كما عقد نادي الطفل بيت ثقافة أطسا ورشة حكى للأطفال بحضانة الفاروق بأطسا تضمن حكاية قصة وألعاب تسلية ومسابقات عامة بين الأطفال بمناسبة أعياد الميلاد، بينما قدم قسم نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أعمال فنية لتعليم الأطفال كيفية عمل أشكال مختلفة من ورق الكانسون الملون كالورود والحيوانات لزيادة الانتباة وتنمية المهارات الفنية عند الأطفال.

وأقامت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكى للأطفال بعنوان "قصة أصحاب السبت" والتي تحث الأطفال على الحذر من التحايل على المحرمات.

وعقدت مكتبة الكعابي الجديدة حلقة نقاشية بعنوان "حقوق وواجبات المواطن المصري تجاه بلاده" تحدث فيها عبد الجواد طه بأن نعمل جاهدين للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وأن نجتهد فى أعمالنا وبالتالي نجاح أي شيء يعتمد على أساس التوافق بين أهدافنا وأهداف الوطن فمن أفسد شئ عليه بإصلاحه.

عقد بيت ثقافة أطسا ندوة بعنوان" الهجرة غير الشرعية " ألقاها رمضان إبراهيم مدير عام إدارة إطسا التعليمية الأسبق وعضو نادي الأدب باطسا، حسام طه عضو اتحاد كتاب مصر، تحدثا فيها عن الهجرة غير المشروعة أو غير الشرعية أو السرية عبارة عن هجرة من بلد إلى آخر، بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول، وينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر المعرفة، ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية، والإرهابية التي تبثها الجماعات الخارجة على القانون.

وتعمل الهيئة على ربط المحافظات الحدودية، بالمحافظات المركزية من خلال مشروع الدمج الثقافي.

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