«سانا»: تركيا نقلت 1500 من أسر الإرهابيين لمدينة رأس العين

نقلت قوات الجيش التركى 1500 شخص من عائلات المرتزقة الإرهابيين لإسكانهم فى مدينة رأس العين السورية، وفقما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.وأفادت الوكالة، نقلاً عن مراسلها بالحسكة، بأن تركيا تنقل 1500 من عائلات مرتزقته الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين في حيي الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي.