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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى سلامة يبدأ تصوير «أموال عامة» منتصف فبراير

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:06 ص
هانى سلامة
هانى سلامة
دعاء عبدالمقصود
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يستعد الفنان هانى سلامة لبدء تصوير فيلمه السينمائى الجديد "أموال عامة"، الذى يعود به إلى السينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح".

تعاون جديد مع هادى الباجورى وحبيب

ويعقد هانى سلامة جلسات عمل مكثفة مع المخرج هادى الباجورى، وذلك بعد تغيير مخرج ومؤلف العمل مؤخرا للاستقرار على تفاصيل الشخصية التى سيؤديها فى الفيلم، ومن المقرر أن يبدأ فريق عمل الفيلم تصوير أول مشاهده، منتصف شهر فبراير المقبل، تمهيدًا لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

حبيب يوشك على الانتهاء من السيناريو

وقال مصدر من داخل العمل إن السيناريست تامر حبيب أوشك على الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، وإنه فى المرحلة النهائية من الكتابة، ومن المتوقع تغيير اسم الفيلم إلى اسم آخر، وجار مفاوضة إحدى نجمات الصف الأول للانضمام إلى بطولة العمل، ومن المقرر الإعلان عن اسمها خلال أيام.

الفيلم يدور فى إطار من الغموض والتشويق، ويتناول قضايا فساد وغسل أموال، وسيتم ترشيح أبطاله خلال الأسبوع المقبل، والإعلان عن أسمائهم بشكل رسمى.

غياب مؤقت عن الدراما

ويغيب النجم هانى سلامة هذا العام عن السباق الرمضانى المقبل، بسبب انشغاله فى تحضيرات فيلمه الجديد «أموال عامة»، وهناك مفاوضات مع النجمة اللبنانية نور لتقف أمام بطل العمل، ولم تحسم نور موقفها النهائى حتى الآن.

آخر أعمال هانى سلامة

وظهر هانى سلامة، رمضان الماضى، من خلال مسلسل "قمر هادى"، وشارك فى بطولته كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، وآية سماحة، وياسمين، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رءوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال هانى سلامة فى السينما هو فيلم "واحد صحيح"، وشارك فى بطولته كل من بسمة، ورانيا يوسف، وكندة علوش، وياسمين رئيس، وعمرو يوسف، من إخراج هادي الباجوري.

ودارت أحداث الفيلم حول "عبدالله يونس"، الذي يجسد شخصيته هاني سلامة، وهو مهندس ديكور داخلي، أناني يفكر في نفسه فقط، وله علاقة مع كل بطلات الفيلم الأربع.

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