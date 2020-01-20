فيسبوك يفشل فى مساعدة الطلاب للتغلب على الإكتئاب

كشفت دراسة حديثة اخفاق موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"فى مساعدة طلاب المدارس والجامعة المصابين بالإكتئاب بالتغلب عليه.فكشفت دراسة حديثة أجريت على نطاق ضيق شملت 33 طالبًا نشروا منشورات عبر حسابهم على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بشأن ما يعانوه من مشاعر الإكتئاب، أنه لم يتم النصح لأحد بالاتصال بأخصائي الصحة العقلية للحصول على المساعدة، وبدلا من ذلك، أرسل الأصدقاء رسائل داعمة ومشجعة.وقال الباحث "سكوتي كاش"أستاذ علم الإجماع في جامعة "أوهايو": أشعر بالقلق لان أصدقاء الطلاب على فيس بوك لم يساعدوهم خاصة وأن العديد منهم كانوا بحاجة إلى المساعدة في مجال الصحة العقلية.