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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 10:35 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
ياسمين شعيب
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احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بعيد الغطاس، وسط حشود وفرحة الإخوة الأقباط.

بدأ قداس عيد الغطاس بالترانيم والصلاة على المياه وذلك رمزا إلى نزول السيد المسيح نهر الأردن حيث يتم تقديم القربان بعد الصلاة.

ونظمت كنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، احتفالا بمناسبة قداس رأس السنة الميلادية وسط فرحة الأطفال والأخوة الأقباط.

وبدأت الاحتفالات بصلاة التبريك والألحان القبطية للاستعداد لاستقبال العام الجديد، ثم تقديم الترانيم من قبل براعم حضانة اجيا ماريا ثم عرض حصاد عام 2019 وتوزيع بعض الهدايا على البراعم.

وحرص الأقباط بكنيسة السيدة العذراء مريم بمحافظة مطروح، على التقاط الصور التذكارية مع القمص متي زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح أمام مجسم المزود.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، حيث قدم رعاة الكنيسة بمطروح الترانيم خلال الصلاة التي بدأت منذ الساعة السادسة مساء اليوم وتنتهي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)
انطلاق قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء بمطروح (فيديو)

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