«مؤتمر برلين في صورة».. السيسي يتحدث والعالم ينصت

نشرت وسائل الإعلام الدولية، اليوم الأحد، لقطات معبرة من مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي استضافته ألمانيا.أظهرت اللقطات المصورة حضورا كبيرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة العالم ينصتون للاستماع إلى رؤية مصر بشأن ما يجري في ليبيا.وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه كان هناك تجاهل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي غادر ألمانيا قبل إعلان البيان الختامي للمؤتمر.وفي الوقت الذي أظهرت لقطات العدسات العالمية الرئيس السيسي يشرح للقادة الدوليين موقف مصر من الأزمة، ظهر أردوغان واقفا خلال أحد المشاورات الجانبية، وكأنه يتلقى التعليمات من المستشارة أنجيلا ميركل.