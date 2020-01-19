موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي كلها حقد وغل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان كان ينظر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحقد خلال قمة برلين لحل الأزمة الليبية.وأضف موسى خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أردوغان كان ينظر إلى الرئيس السيسي خلال حديثه مع الشيخ عبدالله بن زايد، بحقد وسواد، ونظراته بتكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر، نظرات أردوغان تكشف هو موجوع أد إيه".وتابع: "أردوغان كان منبوذًا ومسكينًا في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعمًا له سوى السراج".يذكر أن قمة "برلين" بشأن ليبيا، تعقد بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.