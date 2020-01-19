«لا أحب الآفلين» ديوان شعري جديد لمحمد المصطفى

ويصدّر الشاعر ديوانه بإهدائه إلى "حبات المالتيزرز»، واقفا وسط عالم من الحب والخسائر ممتدحا خسائره لا باكيًا عليها.

تصدر دار العين الديوان الثالث للشاعر محمد المصطفى بعد ديوانيه الأول «عالم واسع في حجرة ضيقة» عام 2010، والثاني «عصاي معي والكون يهتز تحتي»، ويكون متاحًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51 التي تبدأ 22 يناير الجاري.ويعتبر الديوان استكمالًا لحالة التوحد التي صنعها الشاعر في تجربته والتي بنى بها عالمه الخاص بين الوحدة والكتابة ونزعة الإنترنت التي توحّد البشر، في غرفهم تحت شارة وهمية من أزرار الكيبورد.«لا أحب الآفلين» يتكئ على أسلوب الإبيجراما، مكثفًا عالمه الشعري في دفقات ولقطات تأخد من حركية القصص مثلما تأخذ من تحليق الشعر، لتُحقق الكتابة هنا ما لا يستطيع الوعي تحقيقه، فهو حين يعلن رفضه للأفول يمارس حالة الانطفاء هذه عبر الكتابة عنها، ويمارس بالتزامن مع ذلك فعل مقاومة ضد التلاشي.