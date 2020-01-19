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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

مظلومة «ذا فويس كيدز».. الجمهور يمنح هايدي محمد لقب «أحلى صوت»

الأحد 19/يناير/2020 - 03:36 م
مظلومة ذا فويس كيدز
مظلومة ذا فويس كيدز
نور أيمن
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فجرت الطفلة المصرية هايدي محمد، أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعي برنامج حلقة ذا فويس كيدز "أحلى صوت"، فعلى الرغم من مشاركتها التي أشادت بها الجماهير ووصفوها بصاحبة الصوت الذهبي عند تأدية أغنية هذه ليلتي لأم كلثوم، لكن لم يدر لها أحد من لجنة التحكيم وجهه، ما تسبب في حالة غضب من قبل الجماهير.

هجوم شديد
تعرض البرنامج لهجومٍ شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج الطفلة هايدي محمد التي تبلغ من العمر 12 عامًا، برغم إشادة لجنة التحكيم بصوتها، حيث قالت نانسي عجرم "ندمت على عدم اختيارها"، وأرجعت ذلك بسبب أن "الأغنية انتهت بسرعة لم ألحق ألتفت"، أما عاصي الحلاني فعبر عن حزنه قائلًا: "أنت مثل القمر، وصوتك رائع وفعلا نحن خسرنا لأنك ما انضميتي للبرنامج"، وكذلك حماقي صرح لها قائلًا "بجد أنت صوتك حلو قوي وعشان كدة لازم تيجي مرة تانية وتقدمي في البرنامج وإن شاء الله المرة الجاية هنختارك".


حذف غنائها من يوتيوب
اضطر الهجوم العنيف على البرنامج في صفحاته إلى حذف القائمين عليه المقطع الخاص بها على موقع اليوتيوب، وفوجئ الجمهور بحذف مقطع غناء المُتسابقة المصرية "هايدي محمد"، بعد خروجها من البرنامج، ما تسبب في زيادة الأزمة حولها، مطالبين بدعمها بشكل كامل، وقام الكثير بنشر قصتها وأغنيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنها تمتلك نبرة صوت جيدة.

هايدي محمد.. مصرية بسيطة
تنتمي هايدي محمد لعائلة مصرية بسيطة بقرية تفتخر بتواجدها بها أبومسعود الإمام بمحافظة البحيرة، تملك موهبة الغناء وتسعى في تطويرها بشكل مستمر دون أن تفقد الأمل، حيث إنها تقطع أميالًا طويلة للوصول لدار الأوبرا بالقاهرة ودمنهور حتى تتقن الموسيقي والغناء، ثم قدمت ببرنامج ذا فويس كيدز في الموسم الثالث وغنت لأم كلثوم "هذه ليلتي".

يذكر أن برنامج ذا فويس كيدز أحلى صوت مخصص للأطفال بين 7 و14 سنة، عُرِض موسمه الأول بداية من 2 يناير 2016، وفازت بلقبه اللبنانية لين الحايك، وانطلق الموسم الثاني في 2 ديسمبر 2017 وفاز به المغربي حمزة لبيض، وانطلق ذلك العام الموسم الثالث بلجنة تحكيم مكونة من نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

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