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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان على خطى تميم.. «معايير السلامة» تقتل 1700 عامل في 2019

الأحد 19/يناير/2020 - 03:34 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن أكثر من 1700 مواطن تركي لاقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالعمل خلال عام 2019.

وهو ما يعني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقود بلاده على خطى قطر التي لديها واحد من أسوأ سجلات العمل في العالم بسبب أزمات عمال المونديال.

وتابعت أنه توفي ما لا يقل عن 1736 شخصًا في حوادث متعلقة بالعمل في تركيا في عام 2019، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة مراقبة الصحة والسلامة في تركيا (İSİG).

كما أظهر التقرير أن ثمانية عمال فقدوا حياتهم بسبب الأمراض المرتبطة بالاحتلال.

وذكر التقرير أن 1713 من الضحايا، أو 98.6%، لم يكونوا أعضاء في نقابة عمالية، في حين أن 23 منهم، 1.3% كانوا ينتمون إلى نقابة.

تمت صياغة تقرير İSİG استنادًا إلى التقارير الإخبارية ذات الصلة في وسائل الإعلام المحلية والوطنية والمعلومات التي تم جمعها من زملاء العمل وعائلات الضحايا وكذلك خبراء سلامة العمل والأطباء في مكان العمل ونقابات العمال.

كانت إسطنبول هي المدينة التي وقع فيها أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالعمل، 181، تليها إزمير بـ74، أنطاليا بـ72، قوقيلي بـ71، بورسا بـ66 وأنقرة بـ56 حالة وفاة، السبب الأكثر شيوعًا للوفيات المرتبطة بالعمل هو حوادث المرور، بنسبة 22%، تليها الدفن تحت الأنقاض أو سحقهم حتى الموت بنسبة 16% ثم الهبوط المفاجئ بنسبة 15%.

وأظهر التقرير أن 1621 من الضحايا كانوا من الذكور، و115 من الإناث، و67 من القاصرين، و112 من اللاجئين.

وأكدت الصحيفة أن تركيا تعاني من تدني معايير السلامة في العمل منذ عقود، فحوادث مكان العمل تكاد تحدث يوميًا في البلد، في أسوأ حادث مرتبط بالعمل في تاريخ تركيا، توفي 301 من عمال المناجم في انفجار في منطقة سوما في مانيسا في مايو 2014.

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