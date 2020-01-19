لحظة وصول السيسي لحضور مؤتمر برلين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا، اليوم الأحد.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد.وبدأ، قبل قليل، توافد القادة المشاركين في المؤتمر، حيث تنطلق اجتماعاته لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية في مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أي حل سياسي تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.