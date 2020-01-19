إنتاج 106 آلاف برميل وحفر 40 بئرًا استكشافية بحقول «العامة للبترول»

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2020-2021 .وخلال الجمعية، وجّه الوزير بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير التسهيلات الإنتاجية والبنية الأساسية، وشدد على سرعة إنجاز المشروعات الاستكشافية والتنموية فى حقول الشركة، والالتزام بالجدول الزمنى للمساهمة فى تحقيق خطط القطاع لزيادة الإنتاج، خاصة من الزيت الخام.كما شدد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق أعلى درجات السلامة و التوافق البيئى بمناطق الإنتاج ، مطالباً كذلك بالتركيز على استكشاف فرص ومشروعات جديدة تحقق نقلة نوعية ملموسة للشركة، وتسهم في إضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، معرباً عن ثقته الكاملة فى أن الشركة العامة للبترول لديها من القدرات والكوادر المؤهلة والعناصر الشابة المتميزة التي تؤهلها لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة .واستعرض المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، خطة العمل التى تتضمن أكثر من محور لضمان بلوغ أهداف زيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطى والتشغيل الآمن وحماية البيئة، وأن هذه المحاور مستمدة من برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، موضحاً أنه من المخطط الوصول بإجمالى إنتاجها إلى حوالى 106 آلاف برميل مكافئ يومياً من حقولها المختلفة ونصيبها من إنتاج مناطق المشاركة.ولفت إلى أنها ستنفذ برنامج عمل لحفر 40 بئراً استكشافية وتنموية جديدة في حقولها المختلفة، باستثمارات 2.6 مليار جنيه، بالإضافة الى إصلاح وإعادة تكملة 33 بئراً أخرى لبلوغ هذا الهدف، كما تعتزم حفر 36 بئراً تنموية وإصلاح 24 بئراً أخرى فى إطار برنامج عمل مشترك مع عدد من الشركات الأجنبية في مناطق اتفاقيات المشاركة.وأضاف أنها ستواصل تنفيذ خطة تطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج بالحقول باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليارات جنيه خلال العام، متضمنة إنشاء وإحلال خطوط نقل الإنتاج البترولى، وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ شحن البترول وتطويرها وزيادة كفاءتها التشغيلية لاستيعاب الإنتاج، كما سيتم تنفيذ برامج صيانة متكاملة للأصول والبنية الأساسية ومحطات المعالجة للحفاظ على كفاءتها وطاقتها التشغيلية، كما أشار لاستمرار الشركة العامة فى مشروعات استرجاع غاز الشعلة.وأشار إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات السلامة وحماية البيئة المحيطة للمحافظة على الأرواح والأصول، والتى تتضمن تطبيق نظام العمليات المتكامل، وإقامة مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، طبقاً للمعايير الدولية والالتزام بتنفيذ توصيات لجنة المراجعة والتفتيش على منظومتى الإطفاء والإنذار، وتفعيل نظام التحكم في الأعمال لوضع سياسة واضحة لإعطاء الصلاحية للعاملين لإيقاف الأعمال التي تتم بشكل غير آمن، وتفعيل منظومة إدارة المقاولين طبقاً للدليل الاسترشادى لهيئة البترول لتحقيق عمليات آمنة وصديقة للبيئة، والالتزام بقواعد القيادة الآمنة.