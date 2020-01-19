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الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تليجراف: جونسون سيفرض قيودا جديدة على المهاجرين ذوى المهارات المتدنية

الأحد 19/يناير/2020 - 03:39 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجهز لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية الذين ينتقلون إلى بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أن مساعدي جونسون يعدون خططا ستتيح للحكومة تقديم موعد تعديل قواعد الهجرة عامين مما سيسمح بإلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023.

وأضافت تليجراف أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية بريتي باتيل المقترحات للحكومة هذا الأسبوع في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في المملكة المتحدة مستقبلًا.

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