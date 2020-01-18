«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

صدر عن دار الميدان للنشر والتوزيع كتاب "تأملات بين العلم والدين والحضارة" للكاتب الدكتور محمد فتحي عبد العال، ويشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته الـ"51".في هذا الكتاب نطوف فيه مع القارئ في رحلة مشوقة ومفيدة عبر قطوف منتقاة من العلم والدين والتاريخ والحضارة فمن يستطع القراءة يستطع رؤية ضعف ما يراه الآخرون، ويتضمن الكتاب خمسة أقسام، الاول بعنوان "قطوف من الدين والحضارات الإنسانية" ويحاول عبر سلسلة من الدراسات عن قصص الأنبياء ملء الحلقة المفقودة بين تاريخهم في الكتب السماوية والتاريخ المكتوب بين جنبات المسلات والمعابد والتي تؤرخ لحضارات العالم القديم ومحاولة الأجابة عن بعض الأسئلة الحائرة.أما الثاني من الكتاب، وهو بعنوان "قطوف من الدين والتصوف"، ويتناول مجموعة من المقالات عن الرسالة الإسلامية وماقدمته للعالم والتعريف بالنبي المصطفي صلي الله عليه وسلم ودوره في النشر العلمي والثقافي عبر دراسة جديدة ومجموعة من المقالات عن شهر رمضان وفضائله ونحلق عبر التاريخ المملوكي والفاطمي لمعرفة كتير من المظاهر التي نراها اليوم وأصولها بهذه العصور هذا إلى جانب طرح مجموعة من المقالات عن التصوف والمتصوفين في العصر الحديث."قطوف من العلم والطب "، وهو عنوان القسم الثالث من الكتاب، ويتناول فيه الكاتب مقالات طبية عن الأمراض المختلفة التي تهم القاريء وطرق الوقاية منها وأساليب العلاج منها مع اطلالة طريفة حول أشهر من أصيبوا بهذه الامراض والأعجاز العلمي في بعض طرق العلاج العشبي المستخدمة في العلاج وأشار إليها ديننا الحنيف.أما القسم الرابع بعنوان "قطوف من التاريخ"، ويطل فيه عبر مجموعة من المقالات التاريخية التي ترصد مراحل من التاريخ القديم والمعاصر على الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بأمتنا العربية في فترات متعددة وحاسمة من تاريخها.أما الخامس، وهو بعنوان "قطوف من الأدب والعلم"، ويناقش الكاتب عبر فصوله بعض القضايا الأدبية مثل كتابي "الشعر الجاهلي، أولاد حارتنا".