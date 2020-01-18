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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في ألمانيا (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 08:30 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر إقامته في ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر برلين الذي ينطلق غدًا لبحث الأزمة الليبية.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل أيام.
وتناول الاتصال التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث اطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيًا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفى هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

ويعقد الأحد مؤتمر السلام الخاص بليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، إلى جانب منظمات دولية عدة و11 دولة.

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