«سر الأمل في مصر».. الباز يكشف: لماذا يهاجم أعداء الدولة الجيش؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن القوات المسلحة المصرية هي السبب الأساسي لتمسك الشعب المصري بالأمل.وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر دولة تبني وتلح على البناء، وفي المقابل هناك فصيل آخر يحاول أن يخنق الأمل في مصر ويحاربه بكل قوة.وواصل الباز، أنه بالتجربة خلال السنوات الماضية كانت القوات المسلحة هي الضمانة الحقيقية والأساسية التي لم تتردد في أي لحظة من اللحظات عن الوقوف إلى جوارالشعب المصري، أو الوقوف خلف الدولة المصرية.وكشف الباز، لماذا يستهدف أعداء الدولة المصرية الجيش المصري، ويهاجمونه باستمرار؟، موضحا أن الجيش المصري هو السيف الذي يحمي مصر، وهذه الجماعات تحاول السيطرة على مصر، لذلك يحاولون إجهاض جيشها.وأشار الباز، إلى أن مصر ليست لديها شركات تورد لها مسلحين ينضمون لجيشها، وليس لديها مرتزقة يحاربون من أجل المال، ولكن لديها جيش وطني يدين بالولاء الكامل والمطلق لبلاده.