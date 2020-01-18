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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أستاذ هندسة يكشف تفاصيل توسعة الطريق الدائري (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 08:21 م
الطريق الدائري
الطريق الدائري
رباب الأهواني
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علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، على رصد وزارة النقل 5.3 مليار جنيه لصيانة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا أن الطريق الدائري يعد من المحاور المرورية المهمة، فإذا حدثت فيه أي مشكلة تؤثر على القاهرة الكبرى بشكل عام، كما أن أحجام المرور عليه مرتفعة للغاية تصل في بعض القطاعات منه إلى قيم أكبر من الطاقة الاستيعابية للطريق.

أضاف مهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، مع الإعلامية سارة حازم، أن الطريق الدائري أصبح في وضعه الحالي لا يمتلك ساعات ذروة؛ لأن كل أوقاته هي ساعات ذروة والاختناقات المرورية مستمرة.

تابع " الطريق الدائري أنشأته وزارة الإسكان في الثمانينات، وكان مكون من حارتي مرور لكل اتجاه، ومع زيادة السكان وزيادة الطلب على النقل الرحلات، أصبح هناك حاجة إلى توسعته فتمت توسعته إلى الوضع الموجود عليه حاليًا وهو أربع حارات للمرور في كل اتجاه".

كما أكد أن الدراسة الخاصة بتوسعة الطريق الدائري سيكون لها مردود جيد على إحداث انسيابية مرورية وعلى استيعاب أحمال مرورية مرتفعة، كما أن المناطق التي سيتم فيها توسعة الطريق الدائري هي المناطق التي لا يوجد بها اشغالات، مشيرًا إلى أن كل المتواجد حول الطريق الدائري هي تعديات سيتم التعامل معها في إطار القانون.

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